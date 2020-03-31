В Мордовии проходит операция «Перевозчик»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативное профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

В рамках указанного мероприятия стражи порядка проверяют пассажирские автотранспортные предприятия и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров, соблюдение ими требований нормативных правовых актов при эксплуатации автобусов, соответствие технического состояния транспортных средств, выпускаемых на линию, действующим нормам.

С начала текущего года в Мордовии количество ДТП, произошедших по вине водителей пассажирского транспорта, снизилось на 14,3%.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф