Полицейские изъяли синтетические наркотики у 40-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 40-летнего местного жителя.

В ночное время суток во дворе дома, расположенного по адресу – Дачный переулок, стражами порядка был задержан 40-летний гражданин, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 2,9 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного употребления.

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф