Житель Мордовии во время ссоры несколько раз ударил знакомого обухом топора по голове

В Зубово-Полянском районе стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который несколько раз ударил своего знакомого топором по голове.

В конце февраля 35-летний гражданин на улице случайно встретился со своим 39-летним знакомым, с которым он ранее неоднократно ссорился. Встреча обернулась очередным конфликтом. Гражданин 39-летнего возраста, имевший при себе топор, стал размахивать им перед оппонентом. Последний отобрал топор, а затем несколько раз ударил им знакомого по голове. Удары наносились обухом топора. После этого 35-летний мужчина, сев за руль своего автомобиля, уехал с места инцидента, прихватив с собой орудие преступления.

Пострадавший обратился за помощью в больницу. Медики диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и колотые раны затылочной части головы.

35-летний гражданин в кратчайшие сроки был задержан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф