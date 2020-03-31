В Мордовии пропал без вести житель Челябинской области

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Челябинской области.

Ткаченко Иван Николаевич 1978 года рождения, являющийся жителем города Сатка Челябинской области, 11 марта приехал в Мордовию на заработки. Мужчина с 26 марта перестал выходить на связь с родными и близкими. С тех пор какая-либо информация о местонахождении жителя Челябинской области отсутствует. Известно, что мужчина может вести бродяжнический образ жизни. Также имеются сведения о том, что гражданин злоупотребляет алкогольными напитками.

Кроме того, известно, что мужчина был одет в болоньевую куртку красного цвета, а на предплечье его правой руки имеется татуировка.

Все, кто что-либо знает о местонахождении жителя Челябинской области, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф