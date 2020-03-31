В Атяшево был задержан пьяный мотоциклист

В Атяшево сотрудниками Росгвардии был задержан пьяный мотоциклист.

На минувших выходных на одной из улиц указанного населенного пункта был замечен мотоцикл марки «Восход» без государственного регистрационного знака. Транспортным средством управлял мужчина, у которого не было шлема.

Мотоцикл был остановлен. Выяснилось, что 47-летний водитель транспортного средства пребывает в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, было установлено, что у мужчины нет водительского удостоверения.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники ГИБДД остановили машину, которая находится в розыске.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia