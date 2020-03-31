В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусорного контейнера.

Указанное происшествие произошло утром 30 марта. Возле дома №75, расположенного по адресу – улица Мордовская, загорелся мусорный контейнер.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Пламя повредило мусорный контейнер на площади 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru