В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусорного контейнера.
Указанное происшествие произошло утром 30 марта. Возле дома №75, расположенного по адресу – улица Мордовская, загорелся мусорный контейнер.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Пламя повредило мусорный контейнер на площади 1 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными при обращении с огнем.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru