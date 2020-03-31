В одном из исправительных учреждений Мордовии был проведен капитальный ремонт

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии были проведены ремонтные работы служебных помещений и мест несения службы.
В помещениях дежурной части был произведен капитальный ремонт. Заменено напольное покрытие, потолки и стены покрыты штукатуркой, закуплена новая мебель и бытовая техника, обновлена наглядная агитация.
На ремонт служебных помещений были затрачены средства, полученные от внебюджетной деятельности учреждения.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su