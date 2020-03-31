В Саранске будет снято ограничение движения по подтопляемому мосту на улице Рабочей

В Саранске снимается ограничение движения по подтопляемому мосту на улице Рабочей.

Ограничение движения по указанному мосту будет снято в ночь с 31 марта на 1 апреля.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске из-за коронавируса будут демонтированы мангалы, а также будет ограничен доступ на детские площадки и в парки. Глава городской администрации Пётр Тултаев во время заседания оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции заявил, что нерабочая неделя не предназначается для жарки шашлыков и прогулок в местах с большим скоплением граждан.

Источник: adm-saransk.ru