В Мордовии бывший заместитель начальника исправительной колонии обвиняется в получении взятки

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии, который обвиняется в получении взятки.

В сентябре прошлого года обвиняемый, занимая в то время должность заместителя начальника исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии, получил от одного из осужденных взятку в размере 5 тыс. рублей за общее покровительство и игнорирование правонарушений, совершаемых последним. Затем фигурант уголовного дела получил от того же заключенного ещё 15 тыс. рублей за пронос на территорию учреждения мобильного телефона.

В октябре обвиняемый был задержан после получения взятки в размере 150 тыс. рублей в интересах упомянутого осужденного.

Материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru