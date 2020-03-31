В Кадошкинском районе из-за пожара пенсионерка осталась без дома

В Кадошкинском районе произошел серьезный пожар.

Происшествие произошло днём 30 марта на территории населенного пункта Паево. На улице Нижней загорелся жилой дом №42, принадлежащий гражданке 1935 года рождения. Постепенно пламя охватило расположенные поблизости строения.

Огонь полностью уничтожил жилую постройку, две бани, два заброшенных дома и восемь надворных строений.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru