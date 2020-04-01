В Саранске пойдут под суд студенты из Туркменистана, обвиняемые в избиении и ограблении мужчины

В Саранске суд вынесет приговор в отношении двух студентов из Туркменистана, которые обвиняются в избиении и ограблении мужчины.

В ночь на 18 января текущего года два 24-летних студента МГУ им. Н. П. Огарева, которые приехали в Саранск из Туркменистана, находясь в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Мордовская, распивали алкогольные напитки в компании своих знакомых. Когда спиртное закончилось, парни отправились в магазин за добавкой. На перекрестке улиц А. Невского и Кирова обвиняемые увидели мужчину, с которым ранее они не были знакомы. Молодые люди напали на прохожего, избили его и похитили мобильный телефон стоимостью 2,6 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки парни были задержаны. Молодые люди не отрицают свою вину.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru