Интернет-мошенник ограбил 36-летнего жителя Саранска

В Саранске 36-летний местный житель был ограблен неизвестным интернет-мошенником.

Житель Саранска 36-летнего возраста 25 марта на популярном сайте бесплатных объявлений обнаружил публикацию, содержащую информацию о продаже автомобильных колёс. Горожанин связался с продавцом и договорился с ним о покупке товара. Житель Саранска перечислил на банковский счет автора объявления 35,5 тыс. рублей, после чего последний выключил свой телефон. Автомобильные колёса пострадавший так и не получил.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф