В Мордовии полицейские проводят мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавируса

Участковые уполномоченные полиции ООДУУП и ПДН МВД по Мордовии проверяют соблюдение режима самоизоляции гражданами по месту их проживания, а также посредством телефонной связи.
В ходе рейдов на улицах Саранска и в районах Мордовии стражи порядка проводят с гражданами профилактические беседы, рекомендуя неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.
Полицейские проверяют исполнение требований временной приостановки деятельности развлекательных заведений, магазинов по продаже товаров, не входящих в перечень первой необходимости, а также иных досуговых центров с массовым пребыванием людей.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф