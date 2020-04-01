В Лямбирском районе водитель грузовика сбил насмерть мужчину

В Лямбирском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Происшествие произошло поздним вечером 30 марта на 164-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 32-летний водитель грузового автомобиля марки ГАЗ совершил наезд на 30-летнего гражданина, который неожиданно вышел на проезжую часть.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф