В Саранске в результате ДТП пострадал 40-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 40-летний мужчина.
Происшествие произошло вечером 31 марта на территории Ленинского района города. На улице Маринина 23-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Лексус», из-за невнимательности врезался в остановившийся впереди автомобиль марки «Лада-Гранта».
40-летнему водителю «Гранты» понадобилась медицинская помощь.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф