В Торбеевском районе был задержан пьяный автомобилист

В Торбеевском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

В ночь на 31 марта в селе Краснополье инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Торбеевский» возле дома №15, расположенного по адресу – улица Школьная, остановили автомобиль марки ВАЗ-21140, за рулем которого находился 25-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф