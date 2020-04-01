Подать обращение в прокуратуру Мордовии можно в электронной форме

Прокуратура Мордовии напоминает, что обращения по фактам нарушения прав граждане могут направить в письменной форме или в форме электронного документа.

Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в таком же порядке, что и письменное. Ответ направляется на указанный адрес электронной почты.

В обращении заявитель должен указать фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты. Также гражданин вправе приложить необходимые документы и материалы в электронной форме.

Направить электронное обращение в органы прокуратуры Мордовии можно двумя способами: через интернет-приемную ведомства либо через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

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Источник: prokrm.ru