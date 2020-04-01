Был продлен срок содержания под стражей бывшего министра культуры Мордовии

Был продлен срок содержания под стражей бывшего министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии Чушкина Анатолия.

Бывший министр обвиняется в мошенничестве. С учетом характера и степени общественной опасности преступления, а также представленных суду материалов, свидетельствующих о возможности обвиняемого скрыться, оказать воздействие на свидетелей, уничтожить доказательства по делу либо иными способами воспрепятствовать установлению обстоятельств злодеяния, было принято решение о продлении срока его содержания под стражей до 19 июня текущего года.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru