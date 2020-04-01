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Был продлен срок содержания под стражей бывшего министра культуры Мордовии

Был продлен срок содержания под стражей бывшего министра культуры Мордовии

Был продлен срок содержания под стражей бывшего министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии Чушкина Анатолия.

Бывший министр обвиняется в мошенничестве. С учетом характера и степени общественной опасности преступления, а также представленных суду материалов, свидетельствующих о возможности обвиняемого скрыться, оказать воздействие на свидетелей, уничтожить доказательства по делу либо иными способами воспрепятствовать установлению обстоятельств злодеяния, было принято решение о продлении срока его содержания под стражей до 19 июня текущего года.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru