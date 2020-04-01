В Мордовии была проверена работа прокуратуры Лямбирского района

Прокуратурой Мордовии в период со 2 по 12 марта текущего года была проведена комплексная проверка работы прокуратуры Лямбирского района.

Комплексной комиссией были изучены состояние законности на территории района, меры, принимаемые по противодействию преступным проявлениям, результаты надзорной практики по всем направлениям прокурорской деятельности.

Работа прокуратуры Лямбирского района в целом была признана удовлетворительной.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru