В Большеигнатовском районе была пресечена продажа сигарет возле образовательного учреждения

Прокуратурой Большеигнатовского района была проведена проверка исполнения законодательства об охране здоровья детей от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

В ходе проведения проверки сотрудниками ведомства было зафиксировано четыре факта продажи сигарет возле МБУДО «Центр дополнительного образования для детей».

Виновные должностные лица были привлечены к административной ответственности с назначением штрафа в размере 5 тыс. рублей каждому.

Выявленные нарушения законодательства были устранены.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратурой Мордовии.

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Источник: prokrm.ru