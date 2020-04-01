В Ичалках волонтеры доставляют льготные препараты на дом больным

Медики Ичалковского района оперативно принимают меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Главный врач центральной районной больницы Юрий Шалятов в ходе заседания оперативного штаба отметил, что в районе не зарегистрирован ни один случай инфицирования жителей. В больнице и поликлинике временно отменены профилактические осмотры, а также приостановлена работа дневного стационара, но пациентов по строгим показаниям продолжают госпитализировать.

Была налажена работа дистанционной системы по отпуску льготных лекарств. Все, кто имеет право на получение препаратов, могут выписать их не покидая дом. Заявку достаточно подать по телефону регистратуры поликлиники, после чего волонтеры доставят больному все необходимые препараты.

По информации «Известий Мордовии».

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