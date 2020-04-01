В Мордовии с начала 2020 года было подано 552 заявления на маткапитал

В Мордовии с начала текущего года было подано 522 заявления на получение материнского капитала.

Около 20 заявлений было подано по причине рождения с 1 января 2020 года первого ребенка (сертификат на 466617 рублей). Остальные заявления были поданы в связи с рождением второго или последующих детей (сертификат на 616617 рублей).

Всего с начала действия программы материнского капитала в Мордовии было выдано более 44 тыс. сертификатов.

По информации «Известий Мордовии».

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