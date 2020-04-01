Во время карантина доноры Мордовии могут сдать кровь

Мордовская республиканская станция переливания крови работает в полную силу.

В дни, когда отменены все массовые мероприятия, под запретом и донорские акции. Но в индивидуальном порядке доноры с 08 до 12:00 могут прийти для сдачи крови.

Ажиотажа на станции в настоящее время нет. Всем входящим в здание руки обрабатывают антисептиком. В гардероб посетители проходят по одному, соблюдая рекомендованную дистанцию. Перед сдачей крови всем в обязательном порядке измеряется температура тела.

По информации «Известий Мордовии».

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