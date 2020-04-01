В Мордовии спиртзавод будет выпускать дезинфицирующее средство

Во времена распространения коронавируса предприятия Мордовии перепрофилируются на выпуск необходимой в условиях имеющих место реалий продукции.

Мельцанский спиртозавод, к примеру, намерен наладить производство дезинфицирующего средства. Об этом генеральный директор компании «Мордовалкопром» Евгений Сидоров сообщил главе Мордовии Владимиру Волкову.

В настоящее время дезинфицирующее средство находится на стадии сертификации.

По информации «Известий Мордовии».

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