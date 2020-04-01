В Мордовии бракосочетания и разводы отложили до лета

В Мордовии была временно остановлена государственная регистрация заключения, а также расторжения браков органами ЗАГС.

Указ об усилении ограничений, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, подписанный 31 марта главой Мордовии Владимиром Волковым, содержит соответствующие сведения.

Регистрация браков возобновится 1 июня. Стоит отметить, что в исключительных случаях бракосочетания будут регистрироваться, но без гостей.

По информации «Известий Мордовии».

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