Владимир Волков провел встречу с членами правления объединения работодателей

Глава Мордовии Владимир Волков 31 марта провел встречу с членами правления объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Мордовии».

В ходе указанной встречи были обсуждены меры поддержки бизнеса в сложившихся условиях, а также вопросы, касающиеся помощи промышленников и предпринимателей в борьбе с распространением COVID-2019.

Владимир Волков отметил, что в текущих условиях власть и бизнес должны взаимодействовать, дабы сохранить рабочие места и уровень занятости населения, а также обеспечить своевременную выплату заработной платы.

Кроме того, глава Мордовии сообщил, что в ближайшее время в республике начнут действовать меры поддержки бизнеса.

Председатель объединения работодателей Виктор Бирюков заявил, что представители бизнес-сообщества готовы использовать все имеющиеся у них возможности для борьбы с коронавирусом.

По информации «Известий Мордовии».

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