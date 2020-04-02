В Мордовии 2 апреля усилится ветер

В Мордовии 2 апреля ожидается усиление ветра.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 2 апреля на территории республики будут иметь место сильные порывы юго-западного ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду.

Гражданам рекомендовано убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи. Во время нахождения на улице следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: adm-saransk.ru