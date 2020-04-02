В Мордовии ввели особый противопожарный режим

На территории Мордовии был введен особый противопожарный режим.

ГУ МЧС РФ по Мордовии призывает граждан не сжигать сухую траву, отходы, мусор на территории предприятий, вблизи строений и лесных массивов. Кроме того, следует избегать пожароопасных работ в весенне-летний период в условиях сухой, жаркой, ветреной погоды, а также при получении штормового предупреждения.

Помимо этого, запрещается разводить огонь, костры во дворах и на приусадебных участках.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru