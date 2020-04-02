В марте более 70 жителей Мордовии были ограблены мошенниками

На протяжении первого месяца весны более 70 жителей Мордовии были ограблены мошенниками.

В общей сложности в марте граждане, проживающие в Мордовии, в результате противозаконных действий мошенников лишились денежных средств в сумме более 4,1 млн рублей.

Порядка 25 человек стали жертвами злоумышленников, которые представлялись работниками банков и сообщали о необходимости предоставить личные данные для проведения операций по предотвращению противозаконного снятия денег со счетов.

Также более 25 жителей Мордовии были ограблены при покупке и продаже товаров.

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Источник: 13.мвд.рф