В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло в ночь на 1 апреля на территории Октябрьского района города. По предварительной информации, 37-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено», во время движения по улице А. Невского не уступил дорогу автомобилю марки «Шкода», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Водителю «Рено» и 19-летнему парню, управлявшему второй машиной, понадобилась медицинская помощь.

В отношении 37-летнего автомобилиста были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф