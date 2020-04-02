В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадал 21-летний парень

В Зубово-Полянском районе по причине ДТП пострадал 21-летний молодой человек.

Инцидент произошел в ночь на 1 апреля на 430-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 21-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21150 в состоянии алкогольного опьянения, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Веста», по причине чего транспортные средства столкнулись.

Водитель ВАЗа доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Выяснилось, что у парня нет водительского удостоверения. В отношении молодого человека были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф