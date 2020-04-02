В Мордовии сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя легковушки

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Утром 1 апреля на 61-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево, сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-21093, за рулем которого находился 38-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольн6ого опьянения.

Выяснилось, что ранее водитель легковушки уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф