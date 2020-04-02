В Саранске был задержан 21-летний автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции задержали 21-летнего автомобилиста, водительское удостоверение которого находится в розыске.

Днём 1 апреля на улице Косарева инспекторами отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РМ был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21102, за рулем которого находился 21-летний молодой человек. В ходе проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение автомобилиста находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства молодой человек был доставлен в ОП №1 УМВД России по Саранску.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Источник: гибдд.рф