В Саранске мужчина расплатился за туфли фальшивыми деньгами

В одном из магазинов Саранска мужчина расплатился за товар поддельной денежной купюрой.

Неизвестный гражданин 31 марта в одном из обувных магазинов Саранска приобрел подростковые туфли. Мужчина расплатился за товар поддельной денежной купюрой номиналом 5 тыс. рублей. Получив сдачу в размере 2,8 тыс. рублей, гражданин покинул торговое заведение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность покупателя, расплатившегося за товар фальшивой денежной купюрой.

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Источник: 13.мвд.рф