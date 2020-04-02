Полицейские изъяли синтетические наркотики у 20-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 20-летнего местного жителя.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Радищева, стражи порядка задержали 20-летнего молодого человека, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой более 2,6 г.

Парень заявил, что приобрел запрещенные вещества на одном из сайтов для личного употребления.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении молодого человека.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф