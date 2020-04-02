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Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Теньгушевского района

Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Теньгушевского района

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести жителя Теньгушевского района.

Князев Василий Андреевич 1954 года рождения, являющийся жителем села Хлебино указанного района, ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Мужчина был одет в камуфлированный костюм серо-голубого цвета и резиновые сапоги черного цвета.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8-(83446)-2-17-04 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф