Неизвестный мошенник ограбил 45-летнюю жительницу Саранска

В Саранске местная жительница, решившая сдать квартиру, была ограблена неизвестным мошенником.

Некоторое время назад 45-летняя жительница Саранска разместила на популярном сайте объявление о сдаче в аренду квартиры. Вскоре после этого с горожанкой связался неизвестный мужчина, который заявил о готовности снять жилье, а также уточнил, что он приезжает в город в служебную командировку. Затем незнакомец под предлогом перечисления предоплаты попросил женщину подойти к ближайшему банкомату и провести ряд операций. Выполнив просьбу, деньги жительница Саранска так и не получила, а вот с её банковского счета было списано 33,7 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф