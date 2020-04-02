В аптеках Ромодановского района лекарства продавались по завышенным ценам

Прокуратура Ромодановского района в марте нынешнего года с привлечением специалистов министерства энергетики и тарифной политики Мордовии провела проверку соблюдения аптечными учреждениями порядка ценообразования на лекарства.

В ходе проверки было установлено, что два предпринимателя в принадлежащих им аптечных учреждениях вопреки требованиям федерального законодательства продавали по завышенным ценам жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

Указанные предприниматели были привлечены к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru