В Ленинском районе Саранска в 2020 году благоустроят 10 дворов

В Ленинском районе Саранска в текущем году планируют благоустроить 10 дворовых территорий.

Мероприятия по благоустройству будут включать в себя следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, устройство тротуаров и пешеходных дорожек, оборудование детских площадок. Лимиты, предусмотренные на проведение рассматриваемых работ, составляют более 11 млн рублей.

Будут благоустроены дворовые территории по следующим адресам: ул. Васенко, д. №8; ул. А. Невского, д. №33А; ул. Энгельса, д. №24; ул. Ульянова, д. №77; ул. М. Расковой, д. №18; ул. Попова, д. №45; ул. Серадзская, д. №19; установка МАФ на ул. Полежаева, д. №120; ул. Р. Люксембург, д. №20; ул. Ст. Разина, д. №23.

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Источник: adm-saransk.ru