В Мордовии определили правила передвижения в период противодействия эпидемии коронавируса

В Мордовии были определены правила передвижения в период противодействия эпидемии коронавируса.

Организациям, которые продолжают работать, было предложено обеспечить сотрудников служебным удостоверением. При отсутствии указанных удостоверений необходимо иметь справку об осуществлении трудовой деятельности в произвольной форме (с предъявлением паспорта).

Волонтеры должны носить с собой паспорт и личную карточку, подтверждающую, что они являются представителями волонтерского движения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru