В Мордовии сотрудники МЧС проводят беседы с населением

За минувшие сутки в Мордовии пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение сухой травы и мусора 24 раза.

По причине пожароопасной обстановкой на территории республики сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы ежедневно проводятся беседы с населением по недопущению выжигания сухой травянистой растительности.

В Ковылкинском районе сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов было отработано 43 частных домовладения.

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Источник: 13.mchs.gov.ru