В Мордовии прошла операция «Охранник»

В Мордовии в период с 16 по 25 марта была проведена оперативно-профилактическая операция под названием «Охранник».

В ходе операции представители подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели более 220 проверок на постах и маршрутах, обслуживаемых частными охранными организациями.

Было выявлено 30 нарушений требований нормативных правовых актов. К административной ответственности были привлечены пять руководителей охранных структур и более двух десятков охранников ЧОО.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia