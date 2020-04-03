В Саранске в результате ДТП пострадал 34-летний мотоциклист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 34-летний мотоциклист.
Указанное происшествие произошло поздним вечером 1 апреля на территории Октябрьского района города. 34-летний водитель мотоцикла марки «Кавасаки» во время движения по улице Севастопольской по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось.
Мотоциклист доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Было установлено, что у мужчины нет водительского удостоверения.
Также читайте о том, что в Саранске в ДТП пострадали два человека.
Источник: гибдд.рф