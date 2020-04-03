В Саранске в результате ДТП пострадал 34-летний мотоциклист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 34-летний мотоциклист.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 1 апреля на территории Октябрьского района города. 34-летний водитель мотоцикла марки «Кавасаки» во время движения по улице Севастопольской по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось.

Мотоциклист доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Было установлено, что у мужчины нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф