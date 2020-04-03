В Зубово-Полянском районе пойдет под суд местный житель, убивший своего знакомого

В Зубово-Полянском районе суд вынесет приговор в отношении 40-летнего местного жителя, который во время ссоры убил своего знакомого.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что ранним утром 15 ноября прошлого года 40-летний житель посёлка Парца указанного района находился в квартире своего 47-летнего знакомого. В компании владельца жилья мужчина распивал спиртные напитки. В ходе попойки между собутыльниками произошла ссора. 40-летний гражданин утверждает, что причиной перепалки стали оскорбительные слова, высказанные хозяином квартиры в его адрес. Постепенно уровень напряженности конфликта возрастал. В определенный момент гость схватил в руки кухонный нож и несколько раз ударил им владельца жилья.

От полученных ножевых ранений пострадавший скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф