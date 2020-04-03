В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже денег с чужой банковской карты

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Неизвестный гражданин недавно похитил с банковской карты, принадлежащей жителю Саранска, денежные средства в сумме 999 рублей.

Все, кто что-либо знает о личности и местонахождении предполагаемого преступника, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342)29-90-17, 89271870684 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также обратите внимание на то, что информация о том, что жителей Мордовии будут заставлять проходить вакцинацию, является ложью.

Источник: 13.мвд.рф