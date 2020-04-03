В Атяшевском районе были задержаны мужчины, подозреваемые в краже зерна

В Атяшевском районе сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже зерна.

Поздним вечером 26 марта на 15-м километре дороги, соединяющей Ардатов и Атяшево, инспекторы ДПС остановили автомобиль марки УАЗ для проверки документов. За рулем транспортного средства находился 46-летний житель села Редкодубье, также в салоне машины был 32-летний знакомый водителя, являющийся жителем села Турдаки. В салоне автомобиля стражи порядка обнаружили 14 мешков с кукурузной смесью общей массой 500 кг. Выяснилось, что зерно мужчины украли с поля, расположенного в селе Сосуновка.

Сумма ущерба, причиненного действиями указанных мужчин, составила более 7,5 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи.

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Источник: 13.мвд.рф