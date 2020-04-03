Житель Рузаевского района нарушил режим самоизоляции

В Рузаевском районе сотрудниками правоохранительных органов был зафиксирован факт нарушения режима самоизоляции.
Житель одного из населенных пунктов Рузаевского района 58-летнего возраста, который недавно вернулся из другой страны, должен был в течение двух недель находиться в режиме самоизоляции, но стражами порядка было установлено, что мужчина неоднократно ездил в районный центр.
Нарушитель режима самоизоляции был привлечен к административной ответственности.
Протокол, составленный в отношении жителя Рузаевского района, в настоящее время находится на рассмотрении мирового судьи.
Ранее сообщалось, что информация о том, что жителей Мордовии будут заставлять проходить вакцинацию, является ложью.
Источник: 13.мвд.рф