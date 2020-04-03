Компания «РМ Рейл» возобновляет производственную деятельность

Компания «РМ Рейл» вошла в перечень системообразующих предприятий, которые имеют право приступить к работе с 4 апреля.

Дальнейший простой предприятий ставит под угрозу исполнение контрактов, включая государственные, по изготовлению и поставке подвижного состава и другой продукции, что влечет за собой перебои в стратегическом грузовом сообщении России, включая перевозку нефтепродуктов, химической продукции, угля, сырья для металлургии.

Графики смен на производстве, выдача сменных заданий, обеденные перерывы были выстроены таким образом, чтобы личные контакты были минимальными. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В компании имеется оперативный штаб, который проводит работу по мониторингу текущей деятельности в новых условиях.

По информации «Известий Мордовии».

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