Жители Саранска выбирают площадку для экстрима

В Саранске более половины участников опроса под названием «Арена для каждого» уже проголосовали за спортивную зону на будущей территории активности стадиона под названием «Мордовия Арена».

Замысел организаторов предусматривает создание зоны экстрима, где можно будет заняться скейтбордингом, BMX, воркаутом.

Голосование ещё продолжается. Отдать свой голос можно в сообществе «Мордовия Арена», зарегистрированном в социальной сети «ВКонтакте». Выбор общественного пространства будет завершен 13 апреля.

По информации «Известий Мордовии».

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