В Мордовии будут разводить оленей и раков

В Большеберезниковском районе займутся разведением оленей и раков.

В нынешнем году в селе Черная Промза начнет работать оленья ферма «Дирлайт». До зимы инвесторы планируют закупить 150 животных. Кроме того, в данном населенном пункте собираются приступить к разведению ремонтантной малины на площади 6 га.

В селе Николаевка уже работает ферма по выращиванию раков с использованием установок закрытого водоснабжения.

Также ранее в упомянутом районе был запущен проект по выращиванию и переработке рыбной продукции в селе Гарт.

По информации «Известий Мордовии».

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